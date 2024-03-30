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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yeni hedefi belli oldu! Hatayspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni bir rekor kırmayı hedefliyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 11:52
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yeni hedefi belli oldu! Hatayspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor.

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

Sonrasında bu rekoru geliştiren Buruk, bu kez de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamı geride bırakacak.

30 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 81 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

REKORLARI KIRDI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.

50 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 30. haftası geride kalan ligde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSMİ

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

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