GALATASARAY HABERİ: Transferi böyle duyurdular! İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi haline gelen golcü futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara veda etmesi gündeme gelen Icardi'nin yeni adresi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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MAURO ICARDI KİRALIK GELDİ ŞAMPİYON YAPTI
Geçtiğimiz sezon başında hücum bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray, PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Transferi ile dünya çapında geniş yankı uyandıran Arjantinli süperstar, 24 Süper Lig maçında attığı 22 gol ve yaptığı 7 asist ile şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.
BONSERVİSİ ALINDI
Kariyerine Cimbom'da devam etmek isteyen Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro karşılığında Fransız devinden alındı. Ayrıca oyuncu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandı.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun bir kısmında forma giyemeyen yıldız golcü, attığı gollerle taraftarını mest etmeyi sürdürüyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkan Icardi, 23 gol atarken 11 de asist yapmayı başardı.
TRANSFERDE BOMBA İDDİA!
2 sezondur Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Icardi'nin adı Avrupa'nın birçok büyük takımı ile anılıyordu. Ancak Icardi için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.
AL-HILAL DEVREDE!
Türkiye Gazetesi'nin Arabistan basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Icardi'yi radarına aldı.
Forvete takviye yapılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdiği öne sürüldü.
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in Arjantinli golcü için hazırlayacağı teklif transferde belirleyici olacak.
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