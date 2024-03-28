GALATASARAY HABERİ: Transferi böyle duyurdular! İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkan Icardi, 23 gol atarken 11 de asist yapmayı başardı.

TRANSFERDE BOMBA İDDİA!

2 sezondur Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Icardi'nin adı Avrupa'nın birçok büyük takımı ile anılıyordu. Ancak Icardi için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.