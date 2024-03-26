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TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, sezon sonunda Ada temsilcisinden ayrılacak. Satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan İtalyan futbolcunun yeni adresi merak ediliyor. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan yıldız isim, transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:49
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TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla Ada'nın yolunu tutan Zaniolo, buradaki performansıyla beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

İngiltere Premier Lig'de 20 karşılaşmada sahaya çıkan İtalyan futbolcu, sadece 2 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

SEZON SONUNDA AYRILACAK!
Aston Villa yönetimi, beklenen patlamayı yapamayan Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Opsiyonu kullanılmayacak olan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Bonservisi Galatasaray'da olan Zaniolo, bundan sonraki kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, Corriere dello Sport'a önemli ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

"BIRAKIN SERIE A'YA DÖNEYİM"
Transferiyle ilgili konuşan Zaniolo, "İtalya'da bir şansı daha hak ediyorum. Bırakın Serie A'ya geri döneyim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Galatasaray yönetimi, 15 milyon euro'ya transfer edilen İtalyan futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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