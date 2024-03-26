TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor
Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, sezon sonunda Ada temsilcisinden ayrılacak. Satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan İtalyan futbolcunun yeni adresi merak ediliyor. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan yıldız isim, transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SEZON SONUNDA AYRILACAK!
Aston Villa yönetimi, beklenen patlamayı yapamayan Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.
Opsiyonu kullanılmayacak olan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Bonservisi Galatasaray'da olan Zaniolo, bundan sonraki kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, Corriere dello Sport'a önemli ifadeler kullandı.
"BIRAKIN SERIE A'YA DÖNEYİM"
Transferiyle ilgili konuşan Zaniolo, "İtalya'da bir şansı daha hak ediyorum. Bırakın Serie A'ya geri döneyim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray yönetimi, 15 milyon euro'ya transfer edilen İtalyan futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncudan minimum 20 milyon euro bonservis beklentisi içinde.
Nicolo Zaniolo'ya Çizme ekipleri Juventus, Milan ve Fiorentina'nın ilgisi bulunuyor.
DİĞER