TRANSFER HABERİ: Zaniolo'dan flaş sözler! Galatasaray'a dönmek istemiyor

Takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, Corriere dello Sport'a önemli ifadeler kullandı.

"BIRAKIN SERIE A'YA DÖNEYİM"

Transferiyle ilgili konuşan Zaniolo, "İtalya'da bir şansı daha hak ediyorum. Bırakın Serie A'ya geri döneyim." ifadelerini kullandı.