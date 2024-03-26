Galatasaray başkan vekili Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Milli ara nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair konuşan Timur, ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

İşte o sözler...

"Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor."

"HERKESİN HESAPLARI İNCELENMELİ"

"Herkesin tüm telefon görüşmelerinin, mesajlarının incelenmesi lazım. TFF'ye müracaat ettik. KVKK metnine imza atıldığında herkes incelenebiliyor. Hakemler, TFF üstünde çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF bu konuda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın, sadece çağrıldığında değil."

FENERBAHÇE SÖZLERİ...

"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar."

"GERGİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YAPIYORUM"

O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak.

"OLUNAMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR SONRASI..."

Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek.

"KİM ŞAMPİYON OLACAKSA OLSUN!"

"Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım."

"Hiçbir şey kimsenin tırnağının kanamasından değerli değil. Birine bir şey olacaksa şampiyonluğun önemi yok. Kim şampiyon olacaksa olsun."

"OLMAMASI GEREKEN OLAYLAR"

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar olmaması gereken bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor, suların atılmaması gerekiyor. Bundan önce başka maçlarda da oldu. Hiçbir şekilde olmamalı. Aynı şekilde, sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken, bırakalım futbolu dışarıda bile yere düşmüş insana vurulması, Halil Umut Meler'e yerde vurulduğunda nasıl yankı uyandırmıştı, aynı şey. Hukukta en önemli şey eşitliktir. Kim olduğunuz, ne olduğunuz fark etmez. Giren taraftarın girmesi çok yanlış, etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması ve kafasının tekmelenmesi de yanlış. Bir insanın kafasına postalla bile vurduğunuzda yargıtay bunu silah sayıyor."

"PFDK SEVKLERİ NİYE YAPILMIYOR?"

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar milat olsun. Yanlışa yanlış diyelim. PFDK sevkleri niye yapılmıyor? Baskıdan dolayı. Oyuncu sayısı azaltılacak deniyor, belki dedikodudur değildir. Yazılıp çizilen bu. Olaya karışan insanları sevk edersin. Kim karışmışsa sevk edersiniz."

"İNŞALLAH DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKARIZ"

"İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur."

"Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı. Mayıs ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak."

"HAKIM ZIYECH'IN TALİPLERİ VAR"

"Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 Milyon €! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada %50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 Milyon € gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 Bin € ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."

"FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLMEZ!"

"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları."