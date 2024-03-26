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Galatasaray'da Derrick Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..."

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray'da, devre arası transfer edilen Derrick Köhn antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alman sol bek, "2-3 tane teklif vardı ama Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 17:05 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 17:09
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Galatasaray'da Derrick Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..."

Milli arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'da Derrick Köhn, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Alman oyuncunun o sözleri:

Şu anda Galatasaray'a odaklanacağım. Sacha Boey, Bayern Münih'e gittiği için çok mutluyum, çok iyi bir oyuncu. Ben şu anda buraya odaklanmalıyım. Gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız.

"2-3 TEKLİF VARDI AMA..."

2-3 tane teklif vardı ama Galatasaray büyük bir kulüp ve hayalim burada oynamaktı. Herkes bana amacımızı anlattı. Ben de burada şampiyon olmak istiyordum. Okan Buruk sahada fark yaratıyor. Sorularımla ona gidebiliyorum. Ona sorular sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla birlikte devam etmek çok istiyoruz.

"TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray taraftarı gerçekten çok büyük bir sevgi ile yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Devam etmek istiyorum bu şekilde. Çok kibar takım arkadaşlarım var, nazik bir şekilde karşıladılar beni. Birbirimize yardımcı olmamız ve takım ruhunun oluşması benim için mutluluk verici bir şey.

Gol sevinci çok özel, bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarımın hoşuna gitti. Bol bol gol atıp, yapmaya çalışacağım. Taraftarın da hoşuna gittiği için çok mutluyum.

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