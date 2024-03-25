TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Faslı yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalmıştı. Galatasaray'daki sürecinde birçok sakatlık da yaşayan Ziyech, istenen oyunu ortaya koyamamıştı.