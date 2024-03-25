TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'le opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştı. Faslı yıldızın sarı-kırmızılılarda opsiyonunun devreye girdiği belirtilirken, flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak olan Hakim Ziyech ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
TEKNİK HEYET KARARINI VERECEK
Sabah'ta yer alan habere göre teknik heyet, Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.
G.SARAY'DA PERFORMANSI
31 yaşındaki Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
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