Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'le opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştı. Faslı yıldızın sarı-kırmızılılarda opsiyonunun devreye girdiği belirtilirken, flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 16:14
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Faslı yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalmıştı. Galatasaray'daki sürecinde birçok sakatlık da yaşayan Ziyech, istenen oyunu ortaya koyamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Öte yandan tecrübeli ismin, sarı kırmızılı takımdaki geleceği hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak olan Hakim Ziyech ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı! Sözleşmesi uzadı ama...

TEKNİK HEYET KARARINI VERECEK

Sabah'ta yer alan habere göre teknik heyet, Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.

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