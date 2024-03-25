GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek Dries Mertens'in durumu merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

Şu ana kadar olan süreçte 8 gol, 8 asistlik katkı sunan 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi.