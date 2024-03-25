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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Belçikalı yıldızın geleceği merak edilirken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 10:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonunda Galatasaray, 81 puanla liderlik koltuğunda oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2 puan fark attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon unvanını koruyarak üst üste 2. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Ligde son 8 haftaya girilirken, Cimbom'da yönetim bir yandan da gelecek planlamalarına hız verdi ve iç transfere yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek Dries Mertens'in durumu merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Şu ana kadar olan süreçte 8 gol, 8 asistlik katkı sunan 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Sözleşmesinin uzatılması yönünde bir beklentisi olmayan Belçikalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile özel bir plan hazırlıyor. Mertens'in vedasının ardından eşi ve oğluyla dünya turuna çıkmayı düşündüğü biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

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