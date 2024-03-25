GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Belçikalı yıldızın geleceği merak edilirken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonu bitecek Dries Mertens'in durumu merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.
Şu ana kadar olan süreçte 8 gol, 8 asistlik katkı sunan 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi.
Sözleşmesinin uzatılması yönünde bir beklentisi olmayan Belçikalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile özel bir plan hazırlıyor. Mertens'in vedasının ardından eşi ve oğluyla dünya turuna çıkmayı düşündüğü biliniyor.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı.
Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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