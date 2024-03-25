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Galatasaray Çağdaş Faktoring 83-95 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 18:20
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Galatasaray Çağdaş Faktoring 83-95 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti.

İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-42

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

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