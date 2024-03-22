Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak takımın yeni başantrenörünün Ekrem Memnun olduğunu duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkan Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla gerçekleşen törenle 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyi imzalayan kulübümüzün efsane başantrenörü Ekrem Memnun'a yeniden evine hoş geldin diyor, başarılarla dolu yıllar diliyoruz.

İmza töreninin ardından Başantrenörümüz Ekrem Memnun ve Başkan Dursun Aydın Özbek açıklamalarda bulundu.

Ekrem Memnun, "Birincisi çok mutluyum, eve geri döndüm. Öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna özellikle Sayın Mehmet Cibara'ya, benim buraya dönmeme vesile oldukları için, evime dönmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey belli, hedeflerimiz belli, Galatasaray kültürünün gerektirdikleri belli. Ne yapacağımızı biliyoruz, beklentileri biliyorum. Şu andan itibaren yapılacak tek şey kafamı öne eğip çalışmak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Ondan sonra kulübümüzü taraftarımızın istediği, kulübü en iyi şekilde temsil edecek takımı hazırlamak. Bunun için hep beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Başkan Dursun Aydın Özbek ise, "Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ekrem hocayla daha önceki başkanlığım döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. O gün itibariyle yollarımız ayrıldı fakat bu yuvanın sıcaklığı tekrar Ekrem Hocayı buraya çağırdı. Galatasaray'a çok faydalı hizmetler geçmişte vermişti, bugün de vereceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray'a layık olduğu şekilde, parkede temsil edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörlük kariyerine 1988 yılında basketbol akademimizde başlayan Ekrem Memnun, kadın basketbol takımımızda asistan koçluk, altyapı sorumlusu ve başantrenör olarak çalıştı. Aynı zamanda erkek basketbol takımımızda yardımcı antrenörlük ve başantrenörlük görevleri yaptı.

1996 ve 2000 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı üst üste üç kez şampiyon yapan Memnun, 1999 yılında ilk kez EuroLeague'de Final Four oynayarak üçüncü olma başarısı da gösterdi. 2014'te ezeli rakiplere karşı mutlak zaferler elde etti. 2014 yılında Avrupa'nın bir numaralı kupası olan EuroLeague Women'ı kazanan takımın başında yer aldı.

2012-2016 yılları arasındaki unutulmaz döneminin ardından Türkiye Kadın A Milli Basketbol Takımı'ndaki görevine devam eden efsanevi basketbol adamı, erkek basketbol takımımızın iyi gitmeyen 2020-21 sezonunda başantrenörlük görevini üstlendi zorlu maçlarda başarılı bir performans ortaya koyarak takımın ligi istenilen yerde bitirmesini sağladı.

Halihazırda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevini de sürdüren hocamıza Galatasaray'daki yeni serüveninde bir kez daha başarılar diliyoruz.