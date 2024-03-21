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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla en çok eleştirilen futbolcularda biri olmuştu. Sarı-kırmızılılarda milli oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:13
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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Dries Mertens ve Carlos Vinicius kaydetti. Bu sonuçla puanını 81'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Milli ara öncesi hata yapmayan ve liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda iç transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iç transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Özbek, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler." dedi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Dursun Özbek ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yeni sözleşmeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Milli ara dönüşü Galatasaray'da değişim yaşanacak. Lig ve kupada oynadığı son 4 maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu skor katkısı yapamadı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

YEDEĞE ÇEKİLİYOR

Sabah'ın haberine göre; hücum hattındaki partnerleri Barış Alper, Mertens ve Icardi'ye ayak uyduramayan Kerem'e yedek kulübesi yolu gözüktü.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

ZAHA 11'E

Milli ara dönüşünde sol açığa Zaha'nın geçmesi bekleniyor. Uzun süredir yedek kalan Zaha, mesajı aldı ve oyuna girdikten sonra performans vermeye başladı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Fildişi Sahilli yıldız, Kerem'le arasındaki forma rekabetinde artık bir adım önde.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta süre aldı.

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