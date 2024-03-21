GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok! Milli aradan sonra...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla en çok eleştirilen futbolcularda biri olmuştu. Sarı-kırmızılılarda milli oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iç transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Özbek, "Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler." dedi.
Dursun Özbek ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da yeni sözleşmeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli ara dönüşü Galatasaray'da değişim yaşanacak. Lig ve kupada oynadığı son 4 maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu skor katkısı yapamadı.
YEDEĞE ÇEKİLİYOR
Sabah'ın haberine göre; hücum hattındaki partnerleri Barış Alper, Mertens ve Icardi'ye ayak uyduramayan Kerem'e yedek kulübesi yolu gözüktü.
ZAHA 11'E
Milli ara dönüşünde sol açığa Zaha'nın geçmesi bekleniyor. Uzun süredir yedek kalan Zaha, mesajı aldı ve oyuna girdikten sonra performans vermeye başladı.
Fildişi Sahilli yıldız, Kerem'le arasındaki forma rekabetinde artık bir adım önde.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maçta süre aldı.
Milli yıldız, 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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