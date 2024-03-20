GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dikkat çeken tarih detayı

"7 NİSAN'DA OYNAYACAĞIZ" Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Turkcell Süper Kupa maçı da yapacaklarını vurgulayan Özbek, "İlk günden beri inanıyoruz, bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve yolumuza, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Ayrıca 7 Nisan'da Şanlıurfa'da TFF Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. 7 Nisan'da tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız." diye konuştu.

SPOR CAMİASINA İTİDAL ÇAĞRISI! Dursun Özbek, futbol camiasını ve taraftarları yaşanabilecek olaylara karşı uyardı. Şampiyonluğun çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ancak şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Bugün bir kez daha tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.