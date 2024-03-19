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Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic, Benfica ve eski teknik direktörü Jorge Jesus konusunda flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 14:51
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Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

Galatasaray'ın geçen sezon başında Benfica'dan kiraladığı ancak devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Haris Seferovic önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

"BENFICA İLE DEVAM EDEBİLİRDİM"

Galatasaray sonrası Celta Vigo forması giyen ve şu anda Al-Wasl'da oynayan İsviçreli futbolcu, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Benfica ile 1-2 yıl daha devam edebilirdim"

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

"Ayrıldığım zaman hiçbir sorun yaşamadım. Konuştuk. Her şey yolundaydı." sözlerini sarf etti.

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

JORGE JESUS SÖZLERİ

Benfica'da birlikte çalıştığı Jorge Jesus için de görüşlerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Jorge Jesus çok iyi bir antrenör, futbol hakkında çok şey biliyor"

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

"Futbolun taktiksel olarak nasıl işlediğini ondan öğrendim. Tüm oyuncular nerede olmaları gerektiğini biliyorlar, kazanmak ve gol atmak için oynuyorlardı." dedi.

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

Benfica'da görev yaptığı bir başka teknik direktör Bruno Lage ile ilgili de konuşan Seferovic, "Bruno Lage de benim için özel bir antrenör çünkü gol atamadığım zamanlarda bile bana hep güven verdi çünkü kalitemi biliyordu. Takımın oyun şekli sevdiğim bir sistemdi ve benim için çok iyi bir antrenördü"

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

"İkinci yılında şansı yaver gitmedi ama oynadığımız oyunu ve takıma verdiği güveni hatırlıyorum. FC Porto'nun yedi puan gerisindeydi ve maçın sonunda onunla birlikte kutlama yapıyorduk" yorumunda bulundu.

Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasını geçen sezonun ilk yarısında giyen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

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