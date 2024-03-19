Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!
Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic, Benfica ve eski teknik direktörü Jorge Jesus konusunda flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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JORGE JESUS SÖZLERİ
Benfica'da birlikte çalıştığı Jorge Jesus için de görüşlerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Jorge Jesus çok iyi bir antrenör, futbol hakkında çok şey biliyor"
"Futbolun taktiksel olarak nasıl işlediğini ondan öğrendim. Tüm oyuncular nerede olmaları gerektiğini biliyorlar, kazanmak ve gol atmak için oynuyorlardı." dedi.
Benfica'da görev yaptığı bir başka teknik direktör Bruno Lage ile ilgili de konuşan Seferovic, "Bruno Lage de benim için özel bir antrenör çünkü gol atamadığım zamanlarda bile bana hep güven verdi çünkü kalitemi biliyordu. Takımın oyun şekli sevdiğim bir sistemdi ve benim için çok iyi bir antrenördü"
"İkinci yılında şansı yaver gitmedi ama oynadığımız oyunu ve takıma verdiği güveni hatırlıyorum. FC Porto'nun yedi puan gerisindeydi ve maçın sonunda onunla birlikte kutlama yapıyorduk" yorumunda bulundu.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray formasını geçen sezonun ilk yarısında giyen Haris Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
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