Eski Galatasaraylı Haris Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı!

"Futbolun taktiksel olarak nasıl işlediğini ondan öğrendim. Tüm oyuncular nerede olmaları gerektiğini biliyorlar, kazanmak ve gol atmak için oynuyorlardı." dedi.

Benfica'da görev yaptığı bir başka teknik direktör Bruno Lage ile ilgili de konuşan Seferovic, "Bruno Lage de benim için özel bir antrenör çünkü gol atamadığım zamanlarda bile bana hep güven verdi çünkü kalitemi biliyordu. Takımın oyun şekli sevdiğim bir sistemdi ve benim için çok iyi bir antrenördü"