Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan ve sezon sonunda sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen yıldız futbolcuya 4 takım talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmiş ve çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi ünlü isimleri renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Cimbom yaptığı takviyelerle birlikte çok sayıda isimle de yollarını ayırdı. Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Nicolo Zaniolo oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Geçen sezon devre arasında Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldız, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Yapılan anlaşmada oyuncunun 1.375 milyon Euro şartlı bonusu da yer alıyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Ayrıca Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde de 15.5 milyon Euro şartlara bağlı bonuslar bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Yarım sezon sarı-kırmızılı formayı terlettikten sonra kiralık olarak Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Aston Villa'nın Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenilirken, yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Aston Villa kariyeri beklediği gibi gitmeyen Nicolo Zaniolo'nun talipleri her geçen gün artarken, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

İTALYA'YA DÖNÜYOR

Premier Lig ekibinin bonservisini almayı düşünmediği Nicolo Zaniolo İtalya yolcusu... Lazio'nun talip olduğu yıldız oyuncuyla temasa geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito Zaniolo'yu çok istiyor. Fakat bu transferde birçok rakibi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Milan, Fiorentina ve Napoli gibi ekiplerin radarında olan 24 yaşındaki kanat, transferde Çizme'de adeta kapışma çıkaracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 30 maça çıktı. İtalyan futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

DİĞER
Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini 'Daltonlar'a ihale etmişler!
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu'na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MART | 🪁 Zihninizdeki düğümleri çözün!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor 09:14
Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı... Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı... 09:05
Kocaelispor başkanı görevi bırakıyor! Kocaelispor başkanı görevi bırakıyor! 08:50
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:44
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:43
Gençler Körfez'i yıktı Gençler Körfez'i yıktı 00:29