TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan ve sezon sonunda sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen yıldız futbolcuya 4 takım talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Geçen sezon devre arasında Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldız, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı.
Yapılan anlaşmada oyuncunun 1.375 milyon Euro şartlı bonusu da yer alıyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro.
Ayrıca Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde de 15.5 milyon Euro şartlara bağlı bonuslar bulunuyor.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Yarım sezon sarı-kırmızılı formayı terlettikten sonra kiralık olarak Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.
Aston Villa'nın Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenilirken, yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.
Aston Villa kariyeri beklediği gibi gitmeyen Nicolo Zaniolo'nun talipleri her geçen gün artarken, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
Premier Lig ekibinin bonservisini almayı düşünmediği Nicolo Zaniolo İtalya yolcusu... Lazio'nun talip olduğu yıldız oyuncuyla temasa geçtiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Başkanı Claudio Lotito Zaniolo'yu çok istiyor. Fakat bu transferde birçok rakibi var.
Milan, Fiorentina ve Napoli gibi ekiplerin radarında olan 24 yaşındaki kanat, transferde Çizme'de adeta kapışma çıkaracak.
Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 30 maça çıktı. İtalyan futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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