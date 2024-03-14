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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim önceliği iç transfere verirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Deneyimli isim, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve son sezonu olacağını dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

36 yaşındaki futbolcu, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

Bu sezon forma giydiği 41 resmi maçta 7 gol, 10 asistle oynayan ve kritik anlarda takıma önemli katkılar sağlayan Belçikalı yıldızın, minimum 1 yıl daha takımda tutulması planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

Muslera gibi 36 yaşındaki oyuncuyla da masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, Mertens'e 1+1 senelik yeni mukavele önerdi. Mertens'in de minimum bir yıl daha devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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