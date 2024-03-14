GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı

36 yaşındaki futbolcu, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.

Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.