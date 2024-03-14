GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Emeklilik düşünüyordu! Yönetimden Dries Mertens'e baskı
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim önceliği iç transfere verirken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu sezon forma giydiği 41 resmi maçta 7 gol, 10 asistle oynayan ve kritik anlarda takıma önemli katkılar sağlayan Belçikalı yıldızın, minimum 1 yıl daha takımda tutulması planlanıyor.
Muslera gibi 36 yaşındaki oyuncuyla da masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, Mertens'e 1+1 senelik yeni mukavele önerdi. Mertens'in de minimum bir yıl daha devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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