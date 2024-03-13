Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.