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Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 19:52
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Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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