Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, ara transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bundesliga ekibindeki kariyerine istediği gibi başlayamayan Fransız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Oyuncunun hızı ve temposundan memnun olunduğu ancak teknik ve taktik açıdan yetersiz göründüğü belirtildi.
Fransız futbolcuya, gelecek sezon takımdaki futbolcular ile gireceği forma rekabetinde fazla şans tanınmadı.
Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui, Konrad Laimer ve Leverkusen'deki kiralık döneminden Bayern'e dönecek Josip Stanisic gibi isimler arasında işinin zor olacağı kaydedildi.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Sacha Boey'in Münih'teki süresinin yakında sona ermesi 'oldukça muhtemel' olarak değerlendirildi, kırmızı-beyazlıların formasını altı ay giydikten sonra başka bir takımın yolunu tutabileceği ima edildi.
AYRILIRSA GALATASARAY'A PARA KAZANDIRACAK
Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak. Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.
Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maça çıktı. Fransız yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Boey'in Alman deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
DİĞER