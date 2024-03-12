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Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, ara transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bundesliga ekibindeki kariyerine istediği gibi başlayamayan Fransız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 18:00
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Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklenilen çıkışı sergileyemedi.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Bundesliga'da iki maçta forma giydikten sonra sakatlanan Fransız sağ bek yeniden kadroya dahil oldu ancak Mainz maçını yedek kulübesinden izledi.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Alman basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'e uygunluğu kulüp içinde sorgulanır oldu.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Oyuncunun hızı ve temposundan memnun olunduğu ancak teknik ve taktik açıdan yetersiz göründüğü belirtildi.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Fransız futbolcuya, gelecek sezon takımdaki futbolcular ile gireceği forma rekabetinde fazla şans tanınmadı.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui, Konrad Laimer ve Leverkusen'deki kiralık döneminden Bayern'e dönecek Josip Stanisic gibi isimler arasında işinin zor olacağı kaydedildi.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

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Sacha Boey'in Münih'teki süresinin yakında sona ermesi 'oldukça muhtemel' olarak değerlendirildi, kırmızı-beyazlıların formasını altı ay giydikten sonra başka bir takımın yolunu tutabileceği ima edildi.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

AYRILIRSA GALATASARAY'A PARA KAZANDIRACAK

Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak. Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.

Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maça çıktı. Fransız yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

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