Sacha Boey'e büyük şok! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklenilen çıkışı sergileyemedi.

Bundesliga'da iki maçta forma giydikten sonra sakatlanan Fransız sağ bek yeniden kadroya dahil oldu ancak Mainz maçını yedek kulübesinden izledi.