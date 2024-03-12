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Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk yarışı veriyor. Bu mücadelede ortaya çıkan o gerçek teknik direktör Okan Buruk'u rahatlattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 10:48
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Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden ve rakibini 6 golle mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılar, tüm odağını Trendyol Süper Lig'e çevirmiş durumda.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2. şampiyonluğunu kovalayan Cimbom, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor. Asla'da kritik maç öncesi Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in durumu belli oldu.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Sakatlığı bulunan bir başka isim Kaan Ayhan'ın ise pazar günkü karşılaşmada görev alabileceği bildirildi. Tedavisi tamamlayan Serge Aurier'in ise riske edilmeyip milli maç arasından sonra forma giyeceği öğrenildi.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için rekabete Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

NELSSON FORMAYI ALDI!

Sezona tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı. Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı.Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Öte yandan ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Galatasaray'da fikstür avantajı göze çarpıyor. Süper Lig'de sezonun kalan bölümünde 9 maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 6'sını İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Kasımpaşa (D), Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor, VavaCars FatihKaragümrük (D) ve Fenerbahçe müsabakaları için şehir değiştirilmeyecek. Cimbom sadece Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor karşılaşmaları için uzun bir mesafe kat edecek.

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