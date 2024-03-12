Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk yarışı veriyor. Bu mücadelede ortaya çıkan o gerçek teknik direktör Okan Buruk'u rahatlattı. İşte detaylar...
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Rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu da yakından takip ediliyor. Asla'da kritik maç öncesi Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in durumu belli oldu.
Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan bir başka isim Kaan Ayhan'ın ise pazar günkü karşılaşmada görev alabileceği bildirildi. Tedavisi tamamlayan Serge Aurier'in ise riske edilmeyip milli maç arasından sonra forma giyeceği öğrenildi.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için rekabete Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor.
NELSSON FORMAYI ALDI!
Sezona tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı. Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu.
Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı.Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.
Öte yandan ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Galatasaray'da fikstür avantajı göze çarpıyor. Süper Lig'de sezonun kalan bölümünde 9 maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 6'sını İstanbul'da oynayacak.
Kasımpaşa (D), Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor, VavaCars FatihKaragümrük (D) ve Fenerbahçe müsabakaları için şehir değiştirilmeyecek. Cimbom sadece Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor karşılaşmaları için uzun bir mesafe kat edecek.
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