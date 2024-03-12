Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük avantaj! İşte Okan Buruk'u rahatlatan gerçek

Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı.Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.