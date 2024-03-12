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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda uzun bir aranın ardından Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı ise netleşti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:49
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakat olan Hakim Ziyech için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Sakatlığını atlatan ve Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech için Galatasaray teknik ekibinden olumlu karar çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Ayak bileğindeki sakatlığı atlatan ve Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech, iyi bir görüntü verdi.



GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'le ilgili Galatasaray teknik ekibinden karar çıktı. Buna göre Faslı yıldız, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Sağ açıkta Ziyech'in yer alacağı Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda ise Barış Alper Yılmaz'ın görev alacağı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Hakim Ziyech 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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