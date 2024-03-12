GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk kararını verdi! Hakim Ziyech...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda uzun bir aranın ardından Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech'in Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı ise netleşti. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...
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Sakatlığını atlatan ve Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Hakim Ziyech için Galatasaray teknik ekibinden olumlu karar çıktı.
Ayak bileğindeki sakatlığı atlatan ve Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında 13 dakika süre alan Hakim Ziyech, iyi bir görüntü verdi.
Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'le ilgili Galatasaray teknik ekibinden karar çıktı. Buna göre Faslı yıldız, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkacak.
Sağ açıkta Ziyech'in yer alacağı Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda ise Barış Alper Yılmaz'ın görev alacağı vurgulandı.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Hakim Ziyech 4 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
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