Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Trendyol Süper Lig devlerinden geçen sezon Galatasaray'ın formasını terleten ve sergilediği performansla İngiliz ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo için işler hiç de yolunda gitmiyor. Oyuncu ile ilgili yaşanan o gelişme gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda doğrudan rakibi olan Tottenham'a karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyet İngiltere'de geniş yankı buldu.

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Aston Villa'lı taraftarlar, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Zaniolo'yu sert eleştirdi.

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

ZANIOLO SINIFTA KALDI

Ntvspor'un İtalyan basınından derlediği haberde, Aston Villa-Tottenham maçında 58. dakikada Lenglet'in yerine dahil olan Nicolo Zaniolo, performansıyla sınıfta kaldı.

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Aston Villa taraftarları özellikle futbolcuya kaybettiği bir top sonrası rakibini kovalamadığı için tepki gösterdi.

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor

Aston Villa ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Zaniolo 1058 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.

DİĞER
Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! En acı veda! Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına boğuldu!
Ankara'da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
Çağlar'dan kötü haber! O maçları kaçıracak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun...
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manu'dan orta sahaya dev hamle! Manu'dan orta sahaya dev hamle! 15:22
F.Bahçe rövanşa odaklandı! F.Bahçe rövanşa odaklandı! 14:52
Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Hilal maçı ne zaman? 14:43
Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! Fırtına'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş sözler! 14:40
G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... G.Saray ve F.Bahçe istiyordu! Can Uzun... 14:34
Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! 14:32
Daha Eski
Bilinç kaybı yaşayan Ümit'ten sevindiren haber Bilinç kaybı yaşayan Ümit'ten sevindiren haber 14:14
Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı Tahsin Kaya son yolculuğuna uğurlandı 14:04
En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray... En çok faul yapılan takımlar belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray... 14:00
Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! Dev turnuvada çeyrek finalistler belli oluyor! 13:20
UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan flaş Arda Güler paylaşımı! 12:57
Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? Atletico Madrid - Inter maçı ne zaman? 12:55