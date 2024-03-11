Nicolo Zaniolo neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray günlerini mumla arıyor
Trendyol Süper Lig devlerinden geçen sezon Galatasaray'ın formasını terleten ve sergilediği performansla İngiliz ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo için işler hiç de yolunda gitmiyor. Oyuncu ile ilgili yaşanan o gelişme gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Aston Villa taraftarları özellikle futbolcuya kaybettiği bir top sonrası rakibini kovalamadığı için tepki gösterdi.
2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Aston Villa ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Zaniolo 1058 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.
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