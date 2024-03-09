Spor yazarları Galatasaray - Rizespor maçını değerlendirdi

Bence maçın jesti skor 4-2 iken kazanılan penaltıyı Demirbay'a bırakan Icardi'den geldi. Bir önceki golde Demirbay'a asist yapan Arjantin'li için "iki asist yaptı" yazsak yanlış olmaz. Farklı kazanarak genel averajı düzeltme fırsatı varken yenen goller biraz tat kaçırsa da ilk düdükten son düdüğe kadar eğlenen ve eğlendiren bir takım vardı sahada. Berkan ile yan yana oynayan Nelsson, gol atan Torreira, hat trick yapan Demirbay, Mertens, Barış hepsi sahaya yüreklerini koydular. Köhn, performansıyla Galatasaraylılar'ın taktirini toplamaya devam ediyor. Dün akşam oyuna sonradan giren Zaha bile Türkiye'deki ortalama performansının hayli üzerindeydi.

Sakatlar iyileştiğinde, Aktürkoğlu ile Icardi biraz daha vites büyüttüğünde sarı kırmızılılar yola kayıpsız devam edip yeni bir rekora daha imza atabilir. Bunun için önce Kasımpaşa'yı yenip, milli maç arasını verimli değerlendirmek şart. Stata giderken "bu havada, bu kadar eksikle ve jokerle Okan Hoca için zor bir maç olabilir" diye düşünen ben bir kez daha vurguluyorum; deplasmanlarda ne olur bilmem fakat Cimbom kendi evinde uzun bir süre daha puan kaybı yaşamaz. Sarı kırmızılıların öyle muhteşem bir tribünü var ki, on kişinin arasına kaynayarak sahaya çıksam ben bile alkışlık top oynarım sanki. Ölmeden önce herkes Aslantepe'de bir kez maç izlemeli. Gerçekten çok acayip.