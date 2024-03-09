Spor yazarları Galatasaray - Rizespor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – BİNBİR GECE MASALLARI
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yeni bir çılgınlık üretti. Maçın ilk yarısına tam 4 gol sığdıran Galatasaray, bir o kadar da gol kaçırdı. Topu alan her oyuncu, jet hızıyla Çaykur Rizespor kalesine gitti. Galatasaray, dün akşam suda batmayan akşam güneşi gibiydi. Futbolu ile büyüledi. Gol perdesini Derrick Köhn açtı. Köhn, rakip savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından öyle muazzam bir vuruş yaptı ki; Rams Park tribünlerini tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı gözlerine inanamadı, top bir anda ağlara yapıştı. Bu golden sonra adeta bir yanardağ ordusu gibi rakibi prese boğan Galatasaray, Çaykur Rizespor kalesini gol yağmuruna tuttu.