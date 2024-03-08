Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'leri...
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Ağrıları bulunan Sanchez'in de durumu belirsiz. Kolombiyalı, bugün forma giyemezse, stoperde Nelsson-Kaan ikilisi görev yapacak. Sağ bekte de Barış Alper oynayacak.
SON 16 MAÇI KAYBETMEDİ
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan G.Saray, sonrasındaki 9 maçı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ligde oynadığı son 16 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. 12. haftada Hatayspor'a kaybeden Aslan, sonrasında 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan bugün oynar ve de kart görürlerse 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
SAHASINDA 31 MAÇTA YENİLMEDİ
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı. G.Saray, içerde 29 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyor.
ATMACALARLA 44. RANDEVU
G.Saray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIM
G.Saray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapatmayı başardı.
BURUK'UN GÖZÜ LUCE'NİN REKORUNDA
Okan Buruk, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından zaferle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Okan Buruk şimdi gözünü Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna dikti. Okan hoca, üst üste 2 galibiyet daha alırsa Luce'yi geçecek.
İLHAN PALUT'A KAYBETMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçın 3'nü Buruk'un takımları kazandı, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu.
GALATASARAY - Ç. RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER
G.Saray: Muslera, Barış Alper, Kaan (Sanchez), Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Sauer, Varesanovic, Akintola, Minchev.
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