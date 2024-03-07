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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin performansındaki büyük düşüş dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, o maçtan sonra eski formunu yakalayamadı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 16:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

G.Saray'ın yıldızı Icardi, son haftalarda düşüşte. Sezona geçen sezon bıraktığı yerden, gollerini atarak başlayan 31 yaşındaki forvet son haftalarda sessiz kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol bir asistle 11 gole direkt katkı veren Arjantinli yıldız, 21 Ekim'de oynanan ve 2 gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından eski formuna bir türlü kavuşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

Icardi, sakatlık yaşadığı Beşiktaş derbisinin ardından ligde 15 kez forma giydi. Bu periyotta dört kez fileleri sarstı, üç de asist yaptı. Mauro Icardi bu dört golün üçünü penaltıdan kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

MAÇ BAŞI ORTALAMASI 5.4

İlk 9 haftada Icardi, rakip ceza sahasında toplamda 57 kez ve maç başına 6.33 kez topla buluştu. Son 15 haftada ise rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı toplamda 81'e yükselirken, maç başı ortalaması 5.4'e düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

İlk dokuz haftada ve son 15 hafta arasında maç başı ortalama sayısında sadece 1 fark olsa da tangocu, Gaziantep FK sınavında 16 kez ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

Aynı maçta savunma oyuncusu Victor Nelsson'un rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 3 oldu.

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