GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin performansındaki büyük düşüş dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, o maçtan sonra eski formunu yakalayamadı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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MAÇ BAŞI ORTALAMASI 5.4
İlk 9 haftada Icardi, rakip ceza sahasında toplamda 57 kez ve maç başına 6.33 kez topla buluştu. Son 15 haftada ise rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı toplamda 81'e yükselirken, maç başı ortalaması 5.4'e düştü.
İlk dokuz haftada ve son 15 hafta arasında maç başı ortalama sayısında sadece 1 fark olsa da tangocu, Gaziantep FK sınavında 16 kez ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluştu.
Aynı maçta savunma oyuncusu Victor Nelsson'un rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 3 oldu.
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