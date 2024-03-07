GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin performansında büyük düşüş! O maçtan bu yana...

Süper Lig'de ilk 9 haftada 10 gol bir asistle 11 gole direkt katkı veren Arjantinli yıldız, 21 Ekim'de oynanan ve 2 gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından eski formuna bir türlü kavuşamadı.

Icardi, sakatlık yaşadığı Beşiktaş derbisinin ardından ligde 15 kez forma giydi. Bu periyotta dört kez fileleri sarstı, üç de asist yaptı. Mauro Icardi bu dört golün üçünü penaltıdan kaydetti.