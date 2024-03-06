GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak milli takımdan sakat geldiği için henüz forma giyemeyen Serge Aurier'in son durumu netleşti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Tecrübeli defans oyuncusu, 24 Aralık 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine, Fransız ekibi Lens altyapısında başladı.
Sırasıyla Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest'ta forma giydi. Ara transferde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Aurier, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Fildişi Sahili Milli Takımı ile 85 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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