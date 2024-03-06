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GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak milli takımdan sakat geldiği için henüz forma giyemeyen Serge Aurier'in son durumu netleşti. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 14:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Devre arasında Nottingham Forest'ten transfer edilen ve Afrika Kupası'ndan sakat dönen Fildişili sağ bek Serge Aurier'in durumu netleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Takvim'de yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcunun, 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Galatasaray'ın yeni transferi, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Tecrübeli defans oyuncusu, 24 Aralık 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Profesyonel futbol kariyerine, Fransız ekibi Lens altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Sırasıyla Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest'ta forma giydi. Ara transferde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Aurier, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'den kötü haber!

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 85 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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