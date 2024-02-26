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Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası resmi hesabından yapılan paylaşımlda TFF'yi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek 3 VAR hakemi hakkında flaş açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:45
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Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

Galatasaray'da TFF tepkisi devam ediyor. Mauro Icardi'nin görüntüler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında son dakikada verilen penaltıya isyan eden sarı-kırmızılılarda bu kez Başkan Dursun Özbek, sıkıntılarını dile getirecek.

Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPACAK!
Milliyet'in haberine göre; resmi siteden zehir zemberek bir paylaşım yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraber tüm kurulları istifaya davet eden sarı-kırmızılılarda, Başkan Özbek'in salı günü düzenlenecek basın toplantısında önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.

Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

Dursun Özbek'in, resmi siteden yazılı olarak yapılan açıklamayı bu kez sözlü olarak dile getireceği belirtildi.

Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

3 VAR HAKEMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR
Galatasaray Başkanı'nın, özellikle 3 VAR hakemi ile ilgili duyulan rahatsızlığı kamuoyuna sunacağı bildirildi.

Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle

Dursun Özbek'in, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR koltuğunda bulunan Erkan Engin ile beraber, yine bu sezon Galatasaray maçlarındaki kararları ile tepki toplayan Mustafa İlker Coşkun ve Emre Malok'un bir daha görev almaması için tepkisini göstereceği öğrenildi.

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