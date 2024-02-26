Galatasaray harekete geçti! 3 hakem için flaş hamle
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası resmi hesabından yapılan paylaşımlda TFF'yi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek 3 VAR hakemi hakkında flaş açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...
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DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPACAK!
3 VAR HAKEMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR
Galatasaray Başkanı'nın, özellikle 3 VAR hakemi ile ilgili duyulan rahatsızlığı kamuoyuna sunacağı bildirildi.
Dursun Özbek'in, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR koltuğunda bulunan Erkan Engin ile beraber, yine bu sezon Galatasaray maçlarındaki kararları ile tepki toplayan Mustafa İlker Coşkun ve Emre Malok'un bir daha görev almaması için tepkisini göstereceği öğrenildi.
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