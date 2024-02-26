GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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56. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 34 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 106 golüne, Antalyaspor 48 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY, ANTALYASPOR'A 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Antalya temsilcisi sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla aldı. Bu mücadelelerin ardından oynanan 15 karşılaşmada Galatasaray 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

BU SEZON SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 14 karşılaşmada kaybetmezken, son 7 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve MKE Ankaragücü maçlarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu karşılaşmaların 14'ünde de kalesini gole kapadı.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 30

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig maçında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da, Antalyaspor maçında üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 3 futbolcu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Hakim Ziyech ve Serge Aurier de sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.

OKAN BURUK İLE SERGEN YALÇIN 9. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerlerinde 9. kez rakip olacak. Bu müsabakalarda Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yalçın ise Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ın başındaydı. Bu maçlarda Sergen Yalçın 5, Okan Buruk da 1 kez galip ayrıldı. 2 maç ise berabere tamamlandı.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Antalyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak.