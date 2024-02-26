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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 28. haftada oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Dev maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 17:20
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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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