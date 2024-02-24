GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Maç sonrası mutsuz olan futbolcularını yeniden lige konsantre etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.

"Sparta Prag maçını unutun. Kaldırın kafanızı. Bizde hedef bitmez. Şimdi tüm gücümüzle ligde şampiyonluk için savaşacağız. Ayrıca kupayı da biz kazanacağız."