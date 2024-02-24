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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ne Sparta Prag'a 4-1 yenilerek veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Galatasaray, sezonun kalan bölümünde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Maç sonrası mutsuz olan futbolcularını yeniden lige konsantre etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Buruk, Avrupa Ligi'nden elenince büyük üzüntü yaşayan futbolculara ligi hedef göstererek, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

"Sparta Prag maçını unutun. Kaldırın kafanızı. Bizde hedef bitmez. Şimdi tüm gücümüzle ligde şampiyonluk için savaşacağız. Ayrıca kupayı da biz kazanacağız."

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!

Moral bozukluğunun lig yarışına büyük zarar vereceğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Taraftar bizden şampiyonluk bekliyor. Sahada daha fazla mücadele edeceğiz ve mutlu sona ulaşacağız" ifadesini kullandı.

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