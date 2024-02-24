GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına lig uyarısı!
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ne Sparta Prag'a 4-1 yenilerek veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
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Maç sonrası mutsuz olan futbolcularını yeniden lige konsantre etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.
Buruk, Avrupa Ligi'nden elenince büyük üzüntü yaşayan futbolculara ligi hedef göstererek, şunları söyledi:
"Sparta Prag maçını unutun. Kaldırın kafanızı. Bizde hedef bitmez. Şimdi tüm gücümüzle ligde şampiyonluk için savaşacağız. Ayrıca kupayı da biz kazanacağız."
Moral bozukluğunun lig yarışına büyük zarar vereceğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Taraftar bizden şampiyonluk bekliyor. Sahada daha fazla mücadele edeceğiz ve mutlu sona ulaşacağız" ifadesini kullandı.
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