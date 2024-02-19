UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma oranı... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Çekya ekibinin golleri ise Angelo Oreciado ve Jan Kuchta'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaması 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...
LIVERPOOL: 2.7
BAYER LEVERKUSEN: 4.7
MILAN: 7.6
BRIGHTON: 14
WEST HAM UNITED: 15
ROMA: 16
BENFICA: 18
SPORTING: 18
ATALANTA: 20
VILLARREAL: 23
GALATASARAY: 23
MARSİLYA: 28
FEYENOORD: 35
DİĞER