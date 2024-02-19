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UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri: Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma oranı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:57
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UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Çekya ekibinin golleri ise Angelo Oreciado ve Jan Kuchta'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

İki takım arasındaki rövanş karşılaması 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...

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