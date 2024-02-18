Galatasaray'da kiralık sorunu! O isimler varlık gösteremedi

Galatasaray sezon başında 9, Ocak ayında ise 2 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Ara transfer dönemde Berkan Kutlu geri döndü. Başakşehir'de oynayan Dubois ve Westerlo'da forma giyen Emin Bayram beğeni toplarken diğer isimler sınıfta kaldı. Özellikle de büyük umutlarla Aston Villa'ya gönderilen ve yaklaşık 30 milyon euro'luk bir gelir beklentisi olan Zaniolo... Yine sözleşmesinde 9 milyon euro'luk bedel olan Yunus Akgün de henüz Leicester'da tutunacak bir performans ortaya koyamadı. Ross, Cicaldau, Yusuf Demir ve Taylan'ın da geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankaragücü'ne giden Kazımcan ve Hatayspor'a kiralanan Halil de kaderlerini kendileri çizecek.

5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiltere'de aradığını bulamadı. İngiliz ekibi sadece 2 gollük katkı yapan oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.