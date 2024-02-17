GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

LİGDE SON 13 MAÇINI KAYBETMEDİ Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.