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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi play-off turundaki Sparta Prag rövanşı öncesi rotasyona gidecek. İşte Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:17
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

BARIŞ ALPER DURDURULAMIYOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

G.SARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, müsabakada görev yapamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

ANKARAGÜCÜ'NDE EKSİK YOK

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçına tam kadro çıkabilecek. Sakat futbolcuların takımla çalışmalara başlaması yeni transferlerin lisansının çıkması ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki oyuncuların dönmesiyle sarı-lacivertliler, maça tam takım halinde hazırlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda başkentte sahaya çıkabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

SON 9 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Cimbom üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

LİGDE SON 13 MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

104. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. G.Saray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

HER ŞEY KAAN AYHAN'A BAĞLI

Sparta Prag maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın durumu kritik önem taşıyor. Milli yıldız oynayabilecek durumda olur ise sağ bekte forma giyecek ve sağ kanatta Barış Alper yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

Kaan Ayhan sağ bekte ilk 11 başlamaması halinde ise Barış Alper sağ beke çıkacak ve kanatta Zaha görevlendirilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Ankaragücü maçına rotasyonlu 11!

İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan, Pedrinho, Flips, Efkan, Cephas, Sowe.

G.Saray: Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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