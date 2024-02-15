GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan Muslera'ya övgü dolu sözler!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların ilk golünü atan Kerem Demirbay maçın ardından Fernando Muslera'nın son dakikalardaki kurtarışı hakkında konuştu.

İŞTE KEREM DEMİRBAY'IN SÖZLERİ

Kerem Demirbay: "Öncelikle çok mutluyum. Önemliydi bizim için. Maça 90 dakika baktığımızda beni gururlandıran, takımın enerjisi. Enerjili bir futbol oynadık. Kaybedeceğimizi hiç düşünmedim bile!"

"Bizim kaptan çok iyi kaleci. Vallahi helal olsun." dedi.