GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera: Avrupa'da hayalimiz var!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera son dakikada kurtardığı pozisyon hakkında konuştu.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI;

Fernando Muslera: "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmak iyi oldu. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Avrupa'da hayalimiz var. Şimdi Prag'daki maça dikkat etmeliyiz"

"Maçta çok fazla şey oluyor. Hakem İspanyolca konuşuyordu, onunla konuşmaya çalıştım. Başka bir şey hatırlamıyorum."