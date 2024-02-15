Galatasaray 3-2 Sparta Prag (GENİŞ ÖZET İZLEYİN)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Böylelikle Cimbom rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray'ın galibiyet gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dries Mertens ve 90+1'de Mauro Icardi kaydetti. Sparta Prag'ın golleri ise 47. dakikada Angelo Preciado ve 65. dakikada Jan Kuchta'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'da 62. dakikada Victor Nelsson, Sparta Prag'da ise 80. dakikada Matej Rynes kırmızı kart gördü.

Turu geçen tarafın belli olacağı maçın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da oynanacak.

OLİVEİRA, 12 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

KAAN SAKATLANDI!

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Sparta Prag maçında sakatlandı ve yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı girdi.

BURUK LİGDEKİ SON 3 MAÇIN KADROSUNU BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakanın 11'i ile çıktı. Buruk, Süper Lig'de Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakehir karşılaşmalarında aynı 11 ile başlamış, sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

TRİBÜNLER DOLDU

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Sparta Prag karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Icardi'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Preciado önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-1

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin tek vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi.

60. dakikada savunmanın hatasında Icardi araya girerek pasını Mertens'e aktardı. Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-1

62. dakikada Nelsson, savunma arkasına sarkan Birmancevic'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65. dakikada Preciado, topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Kuchta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Vindahl kornere çeldi.

80. dakikada Rynes, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada savunma arkasına sarkan Wiesner'in vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

90+1. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Icardi'ye çıkardı. Icardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2