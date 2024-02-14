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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Süper Lig'de liderlik koltuğuna Galatasaray sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken diğer yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom bu anlamda geleceğe yatırım olarak o gurbetçi yıldızları gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Sarı Kırmızılılar'ın Ar-Ge Sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Takvim'in haberine göre, sezon sonunda da operasyonunun devam edeceği ve önemli genç yıldızların takıma kazandırılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

BEŞİKTAŞ DA ONU İSTEMİŞTİ

Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Danimarka ekibi Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir'le de görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Ayrıca adı Beşiktaş'la da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Galatasaray'ın sezon sonunda 6 oyuncudan en 2'sini kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

Sarı kırmızılıların en çok istediği futbolculardan biri olan Eren Dinkçi, kariyerinde 104 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!

42 gol atarken 18 asist yaptı.

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