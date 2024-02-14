TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a gurbetçi akını!
Süper Lig'de liderlik koltuğuna Galatasaray sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak isterken diğer yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom bu anlamda geleceğe yatırım olarak o gurbetçi yıldızları gündemine aldı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor.
Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor.
BEŞİKTAŞ DA ONU İSTEMİŞTİ
Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden...
Danimarka ekibi Midtylland'ın yıldızı Aral Şimşir'le de görüşmeler devam ediyor.
Ayrıca adı Beşiktaş'la da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden.
Galatasaray'ın sezon sonunda 6 oyuncudan en 2'sini kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılıların en çok istediği futbolculardan biri olan Eren Dinkçi, kariyerinde 104 maça çıktı.
42 gol atarken 18 asist yaptı.
Toplamda 60 gole katkıda bulundu.
Eren 1 kez Türkiye U19 Milli Takım formasını giydi.
DİĞER