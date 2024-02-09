GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların yeni transferinin, scout raporundaki Sacha Boey detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Köhn'ün, Bundesliga ve Serie A'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı bildirildi.
Diğer taraftan Bayern Münih döneminde de Köhn için 'Yeni Alaba' yorumlarının yapıldığı belirlendi.
Galatasaraylı yetkililer oyuncunun gelecek dönemde Boey gibi kulübe iyi paralar kazandırabileceğine dikkat çektiler.
Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp transferin rakamlarını da açıklarken şu ifadeler kullanıldı:
"Hannover'e 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ile 300 bin euro şarta bağlı bonus ödenecektir. Oyuncuya ise bu sezon 300 bin, 2024-25 sezonu için 450 bin, 2025-26 sezonu için 500 bin euro sezonluk ücret ile bir kez 50 bin euro imza ücreti verilecektir."
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