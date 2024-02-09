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GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların yeni transferinin, scout raporundaki Sacha Boey detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 08:03
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GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Ara transfer döneminde de imzaları üst üste attıran Galatasaray'ın son hamlesi Derrick Köhn İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki sol bek konusunda scout ekibinin raporu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Hazırlanan raporda Gana asıllı Alman futbolcu için Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satılan Sacha Boey'in sol ayaklısı ifadesinin kullanıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Köhn'ün, Bundesliga ve Serie A'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Diğer taraftan Bayern Münih döneminde de Köhn için 'Yeni Alaba' yorumlarının yapıldığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Galatasaraylı yetkililer oyuncunun gelecek dönemde Boey gibi kulübe iyi paralar kazandırabileceğine dikkat çektiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp transferin rakamlarını da açıklarken şu ifadeler kullanıldı:

GALATASARAY HABERLERİ - Derrick Köhn'ün scout raporu ortaya çıktı! Sacha Boey detayı

"Hannover'e 3 milyon 350 bin euro transfer bedeli ile 300 bin euro şarta bağlı bonus ödenecektir. Oyuncuya ise bu sezon 300 bin, 2024-25 sezonu için 450 bin, 2025-26 sezonu için 500 bin euro sezonluk ücret ile bir kez 50 bin euro imza ücreti verilecektir."

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