Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik başladı. Vinicius ve Aurier'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i gündemine almıştı. Galatasaray Danimarkalı oyuncuya şartlı teklif yaptı. İşte sözleşme detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar orta saha takviyesi için fırsatların üzerine gidiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; Christian Eriksen için hem oyuncu hem de Manchester United ile görüşmelere hız verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon kontratı bitecek olan futbolcu ile İngiliz ekibi yola devam etmek istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

G.Saray, yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Cimbom'un Danimarkalı yıldızı istediği şartlara ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

31 yaşındaki oyuncu, kalbindeki sorun nedeniyle Inter'den ayrılan ve bu sezon da diz problemi sonrası formasından 8 maç ayrı kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Yıldız isme G.Saray cephesi ise İngiliz basınına göre sakatlık ve fesih maddelerinin olduğu sözleşme önerdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

2022 yazında ise Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

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