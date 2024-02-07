TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Eriksen'e şartlı teklif! İşte sözleşme detayları
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik başladı. Vinicius ve Aurier'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i gündemine almıştı. Galatasaray Danimarkalı oyuncuya şartlı teklif yaptı. İşte sözleşme detayları... | GS SPOR HABERLERİ
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Gelecek sezon kontratı bitecek olan futbolcu ile İngiliz ekibi yola devam etmek istemiyor.
G.Saray, yıllık net geliri 2.5 milyon Euro olan Danimarkalı futbolcuyu bonservis vermeden kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom'un Danimarkalı yıldızı istediği şartlara ikna etmeye çalışıyor.
31 yaşındaki oyuncu, kalbindeki sorun nedeniyle Inter'den ayrılan ve bu sezon da diz problemi sonrası formasından 8 maç ayrı kaldı.
Yıldız isme G.Saray cephesi ise İngiliz basınına göre sakatlık ve fesih maddelerinin olduğu sözleşme önerdi.
CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?
Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı.
2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı.
Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.
Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi.
2022 yazında ise Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...
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