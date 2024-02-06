Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bek transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Galatasaray'ın peşindeki Azeri bek oyuncusu... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-0'la geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılı rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Yoluna 3 kulvarda devam eden Cimbom transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Sarı kırmızılılar son olarak Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Angelino ve Sacha Boey ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, transferde önceliğini bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

TRANSFERDE ROTA AZERBAYCAN!

Sol bek arayan G.Saray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u yakın markaja aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün 22 yaşındaki futbolcuyu canlı olarak izlediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Cimbom, sağ bek olarak da görev yapan ve milli takımda da oynayan Bayramov'u çok uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Bu sezon karabağ formasıyla 35 maça çıkan genç oyuncu 8 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

22 yaşındaki oyuncu Azerbaycan Milli Takım formasıyla 19 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Sağ ve sol kanatta görev alan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Toral Bayramov'un piyasa değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

TORAL BAYRAMOV KİMDİR?

23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelen Toral Bayramv, 185 cm boyundadır ve sol ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...

Karabağ FK takımında defans mevkiinde görev yapmaktadır.

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