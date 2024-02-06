TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Azerbaycan'dan sürpriz bek! Toral Bayramov...
Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bek transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Galatasaray'ın peşindeki Azeri bek oyuncusu... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Yoluna 3 kulvarda devam eden Cimbom transferde gaza bastı.
Sarı kırmızılılar son olarak Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı.
Angelino ve Sacha Boey ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, transferde önceliğini bek bölgesine verdi.
TRANSFERDE ROTA AZERBAYCAN!
Sol bek arayan G.Saray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u yakın markaja aldı.
Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün 22 yaşındaki futbolcuyu canlı olarak izlediği belirtildi.
Cimbom, sağ bek olarak da görev yapan ve milli takımda da oynayan Bayramov'u çok uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu sezon karabağ formasıyla 35 maça çıkan genç oyuncu 8 gol 1 asistlik katkı sağladı.
22 yaşındaki oyuncu Azerbaycan Milli Takım formasıyla 19 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Sağ ve sol kanatta görev alan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Toral Bayramov'un piyasa değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.
TORAL BAYRAMOV KİMDİR?
23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelen Toral Bayramv, 185 cm boyundadır ve sol ayağını kullanmaktadır.
Karabağ FK takımında defans mevkiinde görev yapmaktadır.
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