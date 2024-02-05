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GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum
TRANSFER HABERİ: Sol bek transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi, bonservisi Juventus’ta olan ve Lazio’da kiralık oynayan Luca Pellegrini'nin peşinde. İlk teklifini ileten sarı-kırmızılılar, Pellegrini'yi bırakmaya çok sıcak bakmayan İtalyan ekininin başkanı Claudio Lotito ikna edilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...