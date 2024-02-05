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GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

TRANSFER HABERİ: Sol bek transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi, bonservisi Juventus’ta olan ve Lazio’da kiralık oynayan Luca Pellegrini'nin peşinde. İlk teklifini ileten sarı-kırmızılılar, Pellegrini'yi bırakmaya çok sıcak bakmayan İtalyan ekininin başkanı Claudio Lotito ikna edilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Galatasaray'da gündem transfer...

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Avrupa'da ara dönem kapandı ancak Türkiye'de 9 Şubat'a kadar zaman var ve sarı-kırmızılı kulüp bu fırsatı iyi kullanmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Bu nedenle birçok isimle aynı anda görüşmeler yaparken defansın solu için de temaslar sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Galatasaray'ın gündemine gelen son isimse Lazio'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan Luca Pellegrini...

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Pellegrini'yi kadrosuna katmak için teklif götürdü.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

RAKAMI BEĞENMEDİ
Ancak Lazio Başkanı Claudio Lotito, önerilen rakamı düşük buldu ve 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmayı düşünmediklerini ifade etti.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Ancak Pellegrini'den hemen vazgeçmeye niyeti olmayan Galatasaray, görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

İki kulübün ortak bir noktada buluşması ve transferin tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

İtalyan sol bek, geçtiğimiz yaz Juventus'tan Lazio'ya 2 yıllığına kiralık gönderilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Pellegrini'nin mukavelesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Lazio'da kiralık olarak forma giyen Luca Pellegrini'nin Juventus'taki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Galatasaray, Lazio Başkanı'nı ikna etmesinin ardından Juventus'un da onayını isteyecek.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Lazio'da çok mutlu olmayan İtalyan futbolcunun, ayrılmaya sıcak bakması avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

22.8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Pellegrini, 2019 yılında Roma'dan Juventus'a 22.8 milyon euro'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ: Pellegrini için sıkı pazarlık! İşte transferde son durum

Birçok kez kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, Cagliari, Genoa, Frankfurt ve Lazio formaları giydi.

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