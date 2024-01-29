Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'un takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde gaza basan sarı kırmızılı yönetim kadrosu güçlendirmek istiyor. Ancak takımdan ayrılacak isimlerin sayıları artabilir... Avrupa kulüpleri Cimbom'un yıldızlarına kancayı taktı. İşte yapılan 50 milyon Euro'luk teklif... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun bonservisinden büyük gelir elde etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Fransız sağ bek 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus bedelle Almanya yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Boey'den gelen parayla kadrosuna takviye yapması beklenen Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

ANGELİNO İTALYA'YA


Cimbom, İspanyol sol bekin 6 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Sarı kırmızılı takımdan ayrılan Angelino, İtalyan ekibi Roma ile el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Transferler sonrası eksik bölgelerini doldurmak için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar yaşanbilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Avrupa devleri Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı 5 futbolcuya toplamda 50 milyon euroluk teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

TETE İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'da Brezilyalı yetenek Tete için kulübe 5 milyon Euro'luk bir teklif geldiği, yönetimin bunu reddettiği, ancak birkaç Suudi ve Katar kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray'ın ise oyuncunun satışından 8-9 milyon Euro'luk bonservis bedeli bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Tete Galatasaray formasıyla bu sezon beklentilerin altında kalırken 26 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

ABDÜLKERİM BU SEZON SATILMAYACAK!
Galatasaray'da yönetim, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi mektupları yanıtsız bırakırken bu sezon oyuncunun takımda kalması kararı verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'ya ise 8 milyon euroluk teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta 5 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

NELSSON'A 10 MİLYON
Avrupa'da ara transferin kapanmasına sayılı günler kala, Galatasaray'ın bir yıldızına daha transfer teklifi geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Milan, Danimarkalı stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Sarı kırmızılıların Nelsson'un satışından ise 20 milyon euro gelir bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

KEREM'E 15 MİLYON!

Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu hem Galatasaray'daki hem de milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a İngiltere ve Hollanda'dan 10 milyon Euro civarında teklif ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Diğer yandan, Bayern Münih'in 15 milyon Euro'luk yaptığı teklif reddedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Kerem Bu sezon Galatasaray'da 32 maçta görev alırken 12 gol 7 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

BARIŞ'A İTALYAN KANCASI!

İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz'a yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray, 20 milyon Euro isteyerek futbolcuyu daha düşük bir rakama elinden çıkarmak istemediğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

Sezona forvet bölgesinde başlayan Barış Alper Yılmaz sağ açık, sol bek ve sağ bek bölgelerinde görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

23 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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