TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'un takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde gaza basan sarı kırmızılı yönetim kadrosu güçlendirmek istiyor. Ancak takımdan ayrılacak isimlerin sayıları artabilir... Avrupa kulüpleri Cimbom'un yıldızlarına kancayı taktı. İşte yapılan 50 milyon Euro'luk teklif... | GALATASARAY HABERLERİ
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Boey'den gelen parayla kadrosuna takviye yapması beklenen Galatasaray'da ayrılıklar devam ediyor.
ANGELİNO İTALYA'YA
Cimbom, İspanyol sol bekin 6 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Sarı kırmızılı takımdan ayrılan Angelino, İtalyan ekibi Roma ile el sıkıştı.
Transferler sonrası eksik bölgelerini doldurmak için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da beklenmedik ayrılıklar yaşanbilir.
Avrupa devleri Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı 5 futbolcuya toplamda 50 milyon euroluk teklif yapıldı.
TETE İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'da Brezilyalı yetenek Tete için kulübe 5 milyon Euro'luk bir teklif geldiği, yönetimin bunu reddettiği, ancak birkaç Suudi ve Katar kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın ise oyuncunun satışından 8-9 milyon Euro'luk bonservis bedeli bekliyor.
Tete Galatasaray formasıyla bu sezon beklentilerin altında kalırken 26 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.
ABDÜLKERİM BU SEZON SATILMAYACAK!
Galatasaray'da yönetim, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi mektupları yanıtsız bırakırken bu sezon oyuncunun takımda kalması kararı verildi.
Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'ya ise 8 milyon euroluk teklif yapıldı.
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta 5 gol katkısı sağladı.
NELSSON'A 10 MİLYON
Avrupa'da ara transferin kapanmasına sayılı günler kala, Galatasaray'ın bir yıldızına daha transfer teklifi geldi.
Milan, Danimarkalı stoper için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Sarı kırmızılıların Nelsson'un satışından ise 20 milyon euro gelir bekliyor.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
KEREM'E 15 MİLYON!
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu hem Galatasaray'daki hem de milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.
Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a İngiltere ve Hollanda'dan 10 milyon Euro civarında teklif ulaştı.
Diğer yandan, Bayern Münih'in 15 milyon Euro'luk yaptığı teklif reddedildi.
Kerem Bu sezon Galatasaray'da 32 maçta görev alırken 12 gol 7 asistlik performans sergiledi.
BARIŞ'A İTALYAN KANCASI!
İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz'a yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapıldı.
Galatasaray, 20 milyon Euro isteyerek futbolcuyu daha düşük bir rakama elinden çıkarmak istemediğini belirtti.
Sezona forvet bölgesinde başlayan Barış Alper Yılmaz sağ açık, sol bek ve sağ bek bölgelerinde görev yaptı.
23 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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