TRANSFER HABERİ - Galatasaray yıldızlarına kanca! 50 milyon Euro'luk teklif

TETE İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'da Brezilyalı yetenek Tete için kulübe 5 milyon Euro'luk bir teklif geldiği, yönetimin bunu reddettiği, ancak birkaç Suudi ve Katar kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.