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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar İstanbulspor'un golü öncesi Galatasaray'a verilen penaltı kararını yorumladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 09:18
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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Sarı kırmızılılar, evinde geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem(2) ve Icardi kaydetti. Puanını 57 yapan Cimbom ezeli rakibiyle puanını eşitledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonunu yorumladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI;

G.Saray, öldü öldü dirildi... Düşmesi neredeyse kesinleşmiş İstanbulspor'a karşı kazandılar ama futbol adına hiçbir şey oynamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Top, G.Saray'daymış gibi... Ama özellikle ilk yarı İstanbulspor hem golü buldu hem de etkili kontrataklarla pozisyon yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

İkinci yarı G.Saray, oyundan düşmüştü ki bir serbest vuruşta son haftaların golcüsü Kerem, maçı bitiriverdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Maçta hakemlik yönünden kritik pozisyonlar var. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hakemin verdiği tüm kararlar doğru.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

İlk yarıda Türkiye'de yaşanan bir ilk oldu. Bir korner sonrası İstanbulspor ani çıktı ve yaklaşık 20 saniye sonra gol geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

VAR devreye girdi, korner atışında bir penaltıyı tespit etti. İstanbulspor'un golü iptal edilip G.Saray penaltı ile beraberliği yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

İstanbulsporlular Torreira'nın ittiğini iddia etseler de görüntülere bakınca Torreira rakibini itmiyor sadece sırtına elini koyuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

İkinci yarı bir kritik pozisyon daha yaşandı. İcardi'nin attığı gol ofsayt gerekçesi ile haklı olarak iptal edildi. Peki şimdi diyeceksiniz ki hakem neden yana gelip inceleme yaptı...

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Sebebi şu: Ortalandığında İcardi ofsayt ve fakat İstanbulsporlu 7 numaralı oyuncudan (Sambissa) top İcardi'ye geliyor ve golü atıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Burada hakemin şu kararı vermiş olması lazım; Sambissa topla oynamıyor, top çarpıyor. Topla oynasa İcardi'nin önüne bırakmaz kanaati ile gol iptal ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

Bence de doğru. Yine son dakikalarda Mamadou'nun VAR yardımı ile gelen bir kırmızı kartı var ki asla tartışılmaz. Bileğin neredeyse 15 cm üzerine sert bir basması var. Tartışmasız kırmızı kart.

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