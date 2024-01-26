GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Torreira rakibinin sırtına..."

VAR devreye girdi, korner atışında bir penaltıyı tespit etti. İstanbulspor'un golü iptal edilip G.Saray penaltı ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarı bir kritik pozisyon daha yaşandı. İcardi'nin attığı gol ofsayt gerekçesi ile haklı olarak iptal edildi. Peki şimdi diyeceksiniz ki hakem neden yana gelip inceleme yaptı...