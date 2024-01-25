Galatasaray 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
Rams Park'taki maçtan galip ayrılan taraf,3-1'lik skorla Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 36. (P) ve 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 90+2. dakikada (P) Mauro Icardi attı.
Konuk takımın tek golü ise 28. dakikada David Sambissa'dan geldi.
Sarı-siyahlılarda Mamadou Mendy, 89. dakikada kırmızı kart gördü ve İstanbulspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Cimbom, bu sonuçla puanını 57 yaparak zirve takibini sürdürdü.
3 maç sonra kaybeden İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.