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Galatasaray 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:09
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Galatasaray 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

Rams Park'taki maçtan galip ayrılan taraf,3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 36. (P) ve 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 90+2. dakikada (P) Mauro Icardi attı.

Konuk takımın tek golü ise 28. dakikada David Sambissa'dan geldi.

Sarı-siyahlılarda Mamadou Mendy, 89. dakikada kırmızı kart gördü ve İstanbulspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Cimbom, bu sonuçla puanını 57 yaparak zirve takibini sürdürdü.

3 maç sonra kaybeden İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

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