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Davinson Sanchez'den İstanbulsporlu futbolculara sitem!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1'le geçen Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:39
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Davinson Sanchez'den İstanbulsporlu futbolculara sitem!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İstanbulsporlu futbolculara sitem eden Kolombiyalı stoper, "Kazanmak önemli. Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.

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