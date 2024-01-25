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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hırvat yıldız Mario Pasalic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transfer durumu hakkında sarı-kırmızılılara flaş haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 11:54
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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un, yönetimden bazı bölgeler için talebi olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Başarılı çalıştırıcı özellikle orta sahaya takviye istemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Galatasaraylı kurmaylar da bu talep sonrası İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Mario Pasalic'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Ancak Pasalic transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Konuya dair haberi ise Çizme basını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Tuttoatalanta'dan derlediği habere göre Hırvat orta saha, Galatasaray'ın ilgisinden çok memnun.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Hatta 28 yaşındaki yıldızın, Atalanta'dan ayrılarak sarı kırmızılılara gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Fakat Galatasaray'ın, Atalanta'ya yaptığı teklifin yetersiz olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Sarı kırmızılıların, İtalyan ekibine önerdiği ücretin Atalanta'nın beklentilerini karşılamadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Öte yandan Atalanta'nın iyi bir teklif gelmediği sürece Pasalic'i göndermeye niyeti olmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın transfer rotasını Moder ve Kamada gibi isimlere çevirdiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Mario Pasalic bu sezon Atalanta'da 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Ayrıca 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Hırvat oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitecek.

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