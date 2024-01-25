TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk yolunu gözlüyordu! Galatasaray'da flaş Pasalic gelişmesi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hırvat yıldız Mario Pasalic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun transfer durumu hakkında sarı-kırmızılılara flaş haber geldi. İşte detaylar...
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Başarılı çalıştırıcı özellikle orta sahaya takviye istemişti.
Galatasaraylı kurmaylar da bu talep sonrası İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Mario Pasalic'i gündemine almıştı.
Ancak Pasalic transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Çizme basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Tuttoatalanta'dan derlediği habere göre Hırvat orta saha, Galatasaray'ın ilgisinden çok memnun.
Hatta 28 yaşındaki yıldızın, Atalanta'dan ayrılarak sarı kırmızılılara gitmeyi kabul ettiği belirtildi.
Fakat Galatasaray'ın, Atalanta'ya yaptığı teklifin yetersiz olduğu kaydedildi.
Sarı kırmızılıların, İtalyan ekibine önerdiği ücretin Atalanta'nın beklentilerini karşılamadığı vurgulandı.
Öte yandan Atalanta'nın iyi bir teklif gelmediği sürece Pasalic'i göndermeye niyeti olmadığı ifade edildi.
Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın transfer rotasını Moder ve Kamada gibi isimlere çevirdiği yazıldı.
Mario Pasalic bu sezon Atalanta'da 25 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Hırvat oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitecek.
1.88 boyundaki orta saha kariyerinde Chelsea, Spartak Moskova, Milan, Monaco, Hajduk Split ve Elche gibi takımlarda da ter dökmüştü.
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