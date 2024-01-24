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Mali tablolar görüşülecek
Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu bugün yapılacak. RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda; kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide mali tablolar ile faaliyet raporlarının sunumu yapılacak.
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