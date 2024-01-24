Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Sarı kırmızılılar Akyazı'dan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşarken sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim şokunu yaşadı. İşte savunma oyuncusunun sahalara dönüş tarihi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:29
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GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Sarı kırmızılılar, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray, puanını 54 yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Sarı kırmızılılar farklı galibiyetin sevincini yaşarken Abdülkerim'den kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki stoper oyuncusu yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Abdülkerim'in yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın forma giyemeyeceği maçlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Galatasaray-İstanbulspor

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Galatasaray-Gaziantep FK

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Samsunspor-Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Galatasaray-Bandırmaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Galatasaray-Başakşehir (Süper Lig)

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

İstikrarıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 5 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

10 milyon Euro piyasa değeri olan milli oyuncunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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