GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.