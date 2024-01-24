GALATASARAY HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı hangi maçları kaçıracak? İşte dönüş tarihi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu. Sarı kırmızılılar Akyazı'dan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşarken sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim şokunu yaşadı. İşte savunma oyuncusunun sahalara dönüş tarihi... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılılar farklı galibiyetin sevincini yaşarken Abdülkerim'den kötü haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki stoper oyuncusu yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Abdülkerim'in yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın forma giyemeyeceği maçlar...
Galatasaray-Bandırmaspor (Ziraat Türkiye Kupası)
Galatasaray-Başakşehir (Süper Lig)
İstikrarıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev alırken 5 gol kaydetti.
10 milyon Euro piyasa değeri olan milli oyuncunun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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