Haberler Galatasaray Kaleye Juan Musso!

Kaleye Juan Musso!

İtalyan basını Galatasaray'ın yeni kaleci adayını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin, Atalanta ile görüşmelere başladığı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile masada olduğu ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Kaleye Juan Musso!

Kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera'dan sonra kaleye geçecek isim için de görüşmelere başladı. İtalyan basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılı ekibin Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray'ın 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan; İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin 10 milyon euro civarında olduğu da kaydedildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, bu maçlarda 17 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.

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