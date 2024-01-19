Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yakından ilgilendiği o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimden sarı-kırmızılıları üzen haber yurt dışından geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:37
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MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından bu sezonda da ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Cimbom ligde 21 hafta geride kalırken Kanarya'nın ardından ligde 51 puanla 2. sırada bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde eksik görülen mevkilere takviyeler yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, ligde zirveye yerleşerek sezon sonunda Süper Lig kupasını yeniden kaldırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Ayrıca Galatasaray, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da önemli başarılar elde ederek taraftarını sevindirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Galatasaray'da Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken gündeme çok sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Cimbom 17 yaşındaki İsveçli orta saha Lucas Bergvall ile yakından ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Genç yeteneğin transferine Okan Buruk'un büyük önem verdiği vurgulanırken Bergvall ile ilgili flaş haber yurt dışından geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Fussball News'in yer verdiği haberde Manchester United'ın İsveçli futbolcuyu kadrosuna katmakta çok ısrarcı olduğu ve transferde önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

17 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı camia tarafından merakla takip ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

LUCAS BERGVALL KİMDİR?

17 yaşındaki İsveçli oyuncu, futbola ülkesinin Bromma takımında başladı.

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