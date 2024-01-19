GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk çok istiyordu! O yıldız elden kaçıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından bu sezonda da ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Cimbom ligde 21 hafta geride kalırken Kanarya'nın ardından ligde 51 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde eksik görülen mevkilere takviyeler yapmayı planlıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, ligde zirveye yerleşerek sezon sonunda Süper Lig kupasını yeniden kaldırmak istiyor. Ayrıca Galatasaray, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da önemli başarılar elde ederek taraftarını sevindirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken gündeme çok sürpriz bir isim geldi. Cimbom 17 yaşındaki İsveçli orta saha Lucas Bergvall ile yakından ilgileniyor. Genç yeteneğin transferine Okan Buruk'un büyük önem verdiği vurgulanırken Bergvall ile ilgili flaş haber yurt dışından geldi. Fussball News'in yer verdiği haberde Manchester United'ın İsveçli futbolcuyu kadrosuna katmakta çok ısrarcı olduğu ve transferde önemli bir aşama kaydettiği vurgulandı. 17 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-kırmızılı camia tarafından merakla takip ediliyor. LUCAS BERGVALL KİMDİR? 17 yaşındaki İsveçli oyuncu, futbola ülkesinin Bromma takımında başladı. Ardından 2023 Kış transfer döneminde Djurgarden'in yolunu tuttu. Ayrıca güncel olarak İsveç Milli Takımı'nın formasını terletiyor.