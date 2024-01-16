Viking işbaşında

Kayserispor karşısında sarı-kırmızılıların ilk golü Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'dan geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nelsson'un kafa vuruşunda Attamah'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'da bir dönem yedek otursa da yeniden takımın değişmez ismi olmayı başaran futbolcu karşılaşma sonrasında, "Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz" diye konuştu.