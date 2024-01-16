Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken Cimbom'da beklenmedik ayrılık gerçekleşebilir. İtalya'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli o isme kancayı taktı. (Enes Cevahirci / Dış basın) İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:44
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Puanını 51'e yükselten Galatasaray zirve yarışında ezeli rakibini takibini sürdürdü.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da rotasyonlu kadro kurmanın planları yapılıyor.
Ara transfer döneminde Genoa'dan eski futbolcusu Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom'da flaş bir gelişmeler yaşanıyor.
Son oynanan Kayserispor maçında gol kaydeden Nelsson'a İtalyan devi talip oldu.
Tutto Mercato'nun haberine göre, Napoli, Victor Nelsson transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Nelsson transferi için pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.
Kim Min jae'yi Bayern Münih'e satan İtalyan ekibi savunma hattına takviye yapmak istiyor.
Sezon başında Davinson Sanchez'e formayı kaptıran Victor Nelsson son haftalardaki performansıyla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
25 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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