Haberler Galatasaray Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürürken Cimbom'da beklenmedik ayrılık gerçekleşebilir. İtalya'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli o isme kancayı taktı. (Enes Cevahirci / Dış basın) İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:44
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk etti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Cimbom zorlandığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Galatasaray'ın galibiyeti getiren gollerini Victor Nelsson ve Dries Mertens kaydetti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Puanını 51'e yükselten Galatasaray zirve yarışında ezeli rakibini takibini sürdürdü.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Diğer yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da rotasyonlu kadro kurmanın planları yapılıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Ara transfer döneminde Genoa'dan eski futbolcusu Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom'da flaş bir gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Son oynanan Kayserispor maçında gol kaydeden Nelsson'a İtalyan devi talip oldu.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Tutto Mercato'nun haberine göre, Napoli, Victor Nelsson transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Nelsson transferi için pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Kim Min jae'yi Bayern Münih'e satan İtalyan ekibi savunma hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Sezon başında Davinson Sanchez'e formayı kaptıran Victor Nelsson son haftalardaki performansıyla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

25 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu Napoli'ye transfer oluyor

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Nelsson'un Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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