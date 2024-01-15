Galatasaray'da Victor Nelsson: 3 puan için mutluyuz

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"3 puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık. Zor bir maçtı. Şampiyon bir takım olarak bu maçlarda kazanabilmek lazım. Elimizden gelen her şeyi önümüzdeki maçlarda da göstermemiz gerekiyor."

"Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Günün sonunda 3 puan için çok mutluyuz. Takım performansımızı o açıdan değerlendirirsek çok mutluyuz."